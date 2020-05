Dinsdag schijnt de zon geregeld, maar zeker in het noorden valt ook af en toe een bui. Zelfs hagel is daarbij niet uitgesloten.

In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog behoorlijk koud. 's Middags wordt het 11 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden.

De wind komt uit het westen tot noordwesten en is in de middag overwegend matig.

Na dinsdag blijft het fris, met kans op een graadje nachtvorst.

Bekijk hier het volledige weerbericht voor jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.