De zoekactie naar meerdere watersporters die vermist zijn in de zee bij Scheveningen is maandagavond gestaakt. Twee mensen die al uit het water zijn gehaald zijn overleden, meldt de brandweer. Er zouden nog één of twee mensen vermist zijn.

De twee slachtoffers zijn na reanimatie overleden. "De politie probeert nabestaanden zo snel mogelijk op te sporen en te informeren", aldus de brandweer.

Een derde slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis

Een woordvoerder van de brandweer vertelt aan Omroep West dat er acht mensen uit het water zijn gehaald of zelf uit het water zijn gekomen. Er zouden nog één of twee watersporters vermist zijn, maar het zou ook mogelijk zijn dat zij zelf al het water zijn uitgekomen. Eerder werd gesproken over een groep van zes watersporters die in het water in de problemen zou zijn gekomen.

Zoektocht bemoeilijkt door harde wind

Het zou gaan om een groep surfers en een groep zwemmers, die apart van elkaar het water ingingen. De watersporters raakten rond 19.15 uur door onbekende oorzaak in de problemen.

De reddings- en zoekactie nabij het Havenhoofd werd rond 22.40 gestaakt. Er zijn verder geen personen meer gevonden. De zoektocht gaat dinsdag bij daglicht verder.

De zoektocht werd bemoeilijkt door de harde wind en de ruwe zee. Hulpdiensten waren massaal ter plaatse op de locatie. Ook waren meerdere traumahelikopters opgeroepen.