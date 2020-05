De hulpdiensten zijn maandagavond een grote zoekactie gestart naar drie surfers die vermist zijn in de zee bij Scheveningen. Twee surfers die al uit het water zijn gehaald zijn overleden, meldt de brandweer.

De twee slachtoffers zijn na reanimatie overleden. "De politie probeert nabestaanden zo snel mogelijk op te sporen en te informeren", aldus de brandweer.

Er is ook een derde persoon uit het water gehaald. Deze persoon is bij kennis en gaf aan dat ze in totaal met zes personen waren. De watersporters raakten rond 19.15 uur door onbekende oorzaak in de problemen.

De reddings- en zoekactie nabij het Havenhoofd wordt bemoeilijkt door de harde wind en de ruwe zee. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op de locatie. Ook zijn meerdere traumahelikopters opgeroepen.

"Er zijn nog steeds watersporters actief in en in de nabijheid van ons zoekgebied", meldt de brandweer. "We roepen hen op dit gebied zo snel mogelijk te verlaten."