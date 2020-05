Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen tijd.

Contactberoepen weer aan de slag

Contactberoepen zoals kappers, masseurs, fysiotherapeuten en pedicures mogen vanaf deze maandag weer aan het werk. Ze zijn enorm gemist, vertellen een kapper, pedicure en masseur aan NU.nl. "Nog tijdens de persconferentie werd ik geappt voor nieuwe afspraken."

Om de stroom klanten aan te kunnen hebben veel kappers hun openingstijden verruimd. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat er meer tijd per persoon ingepland moet worden.

"Binnen een half uur waren de eerste twee weken volgeboekt voor onze vijf kappers", zo stelt kapper Jeroen den Hartog van de Utrechtse zaak Simson.

Aantal patiënten op ic's gedaald

Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is maandag gedaald tot 498. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kon zondag al melden dat we hiermee weer terug zijn op het landelijk bezettingsniveau van voor de coronacrisis.

Britse regering geeft toestemming voor hervatting Premier League in juni

De Premier League kan op zijn vroegst hervat worden vanaf 1 juni. De Britse regering is van plan om vanaf die datum weer sportevenementen toe te staan, mits ze achter gesloten deuren plaatsvinden.

Als het coronavirus genoeg ingedamd wordt, zullen de wedstrijden via televisie te bekijken zijn. De Britse regering verwacht dat het nog een flinke tijd kan duren voordat er weer fans worden toegelaten in stadions. "Dat hangt af van de afname van het aantal besmettingen."

Basisscholen heropenen deuren na versoepeling maatregelen

Ook goed nieuws voor de kinderen, want zij konden maandag weer naar de basisschool. Leerlingen gaan in eerste instantie de helft van de tijd naar school. Scholen beslissen zelf hoe ze dat precies inrichten.

Wel wordt geadviseerd dat leerlingen hele dagen naar school gaan, bijvoorbeeld om de dag en dan afwisselend twee of drie dagen per week om dit zo goed mogelijk op de buitenschoolse opvang aan te laten sluiten.

Disneyland in Sjanghai opent park in aangepaste vorm

Disneyland in Sjanghai is maandag voor het eerst in drie maanden in aangepaste vorm opengegaan. Slechts 20 procent van het gebruikelijke aantal bezoekers is toegestaan in het park.

Daarnaast dragen alle bezoekers mondkapjes en moeten ze via een app aantonen dat ze gezond zijn.

74 Video Disneyland in Sjanghai opent park in aangepaste vorm

DI-RECT geeft 6 juni streamingconcert, fans bepalen wat ze betalen

DI-RECT geeft op 6 juni een streamingconcert vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Mensen die een kaartje kopen, mogen zelf bepalen wat ze ervoor betalen, met een minimum van 1 euro.

In samenwerking met Haagse ondernemers zorgt DI-RECT ervoor dat kaartkopers voorafgaand aan het optreden een bier- of wijnpakket thuis ontvangen, wanneer zij deze bestellen. Ook is er de mogelijkheid om een speciaal T-shirt van de single Soldier On van de band te kopen.

Jandino Asporaat haalt ruim 1 miljoen euro op met Samen één koninkrijk

Jandino Asporaat heeft ruim 1 miljoen euro opgehaald met de actie Samen één koninkrijk. Hij zamelt geld in voor delen van het Nederlandse koninkrijk die hard zijn getroffen door de economische gevolgen van de coronacrisis. Tijdens een televisie-uitzending werd zaterdagavond 672.000 euro opgehaald en een uur later was het bedrag opgelopen tot 769.000 euro. De actie loopt nog.

Asporaat, die op Curaçao is opgegroeid, wilde geld inzamelen voor de bewoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Met de donaties worden voedselpakketten samengesteld en verdeeld onder de inwoners die hard geraakt worden door de coronacrisis.