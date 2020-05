Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag tien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen Lorenzo S. wegens doodslag op Dunja Lachnachi.

Lachnachi overleed in februari vorig jaar, nadat ze vier dagen eerder in haar woning in City Campus Max aan het Europaplein in Utrecht ernstig hoofdletsel had opgelopen. De zaak kwam aan het licht toen overburen de politie waarschuwden omdat er ruzie was in het appartement van Lachnachi.

Het OM verdenkt S., de vriend van Lachnachi, ervan dat hij haar hard tegen het hoofd heeft geschopt of geslagen en haar keel, neus en mond heeft dichtgeknepen. Volgens een forensisch arts werd het hoofdletsel haar naar alle waarschijnlijkheid fataal. Dit letsel is volgens de artsen ontstaan door hevig geweld tegen het hoofd.

Het letsel kan ook ontstaan zijn door een val, maar dan alleen van grotere hoogte en alleen als tijdens die val meerdere keren iets is geraakt, zegt de radioloog. Volgens de officier van justitie is een val van grote hoogte uitgesloten, omdat het appartement gelijkvloers is.

S. ontkent ook tijdens rechtszaak

S. hield ook tijdens de rechtszaak vol dat hij het slachtoffer niet heeft mishandeld. Het letsel kwam volgens S. doordat ze meerdere keren is gevallen, omdat ze een medische aandoening zou hebben. Volgens de officier van justitie is dat onwaarschijnlijk.

Volgens het OM staat vast dat Lorenzo S. verantwoordelijk is voor de dood van het slachtoffer. De officier van justitie benoemt daarbij dat het adres van Lachnachi vanwege huiselijk geweld bekend was bij de politie.

Sinds november 2018 werd de politie elf keer gewaarschuwd. Ook werd S. eerder veroordeeld voor onder meer een mishandeling. Volgens de officier van justitie zijn de verklaringen van S. ongeloofwaardig en onbetrouwbaar.