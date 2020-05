De eerste eikenprocessierupsen ontwikkelen op dit moment brandharen en vormen nesten, meldt Nature Today maandag in een persbericht. Met name in juni, als het aantal nesten een piek bereikt, lijkt de rups problemen te gaan veroorzaken.

Als de eerste nesten rond 20 mei zichtbaar worden, kunnen deze worden weggezogen door eikenprocessierupsbestrijders. Brancheorganisatie Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) meldde echter begin april dat er een tekort aan beschermende kleding dreigt. Dat kan de werkzaamheden belemmeren.

Voorzitter Arnold van Vliet van Nature Today zegt in gesprek met NU.nl dat die uitspraken geen invloed hebben gehad op de te verwachten overlast. "We gaan uit van eenzelfde hoeveelheid overlast als in voorgaande jaren."

Het kennisplatform heeft nog geen risicogebieden in beeld waar de rups tot extra problemen kan leiden. "Daar is het nu nog te vroeg voor. Meerdere gemeenten hebben preventieve maatregelen genomen: we weten nog niet hoeveel effect dat heeft gehad."

Iedere rups draagt op dit moment circa 700.000 brandharen. Als deze zich via de lucht verspreiden, kan dat leiden tot gezondheidsklachten, zoals jeukende bultjes. Vorig jaar gingen 85 op de 100.000 Nederlanders met dergelijke klachten naar de dokter.