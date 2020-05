Het homostel dat op Eerste Paasdag in Amsterdam werd belaagd door een groep jongeren, is zondag weer aangevallen, meldt hun advocaat Sébas Diekstra maandag. Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar kan nog niet in details treden.

De mannen zouden opnieuw hand in hand hebben gewandeld in het Amsterdamse stadsdeel Oost. Een groep jongeren maakte opmerkingen over hun geaardheid. Daarna zou een van hen van achteren onderuit zijn geschopt.

De groep vluchtte toen agenten ter plaatse kwamen. Eén persoon is staande gehouden. Volgens Diekstra kon het stel "vanwege drukte" niet direct aangifte doen, maar staat dat voor donderdag op de planning.

Een maand geleden werden de mannen ook al belaagd, toen de twee hand in hand liepen in de Molukkenstraat. Een groep jongeren schold de mannen uit en vluchtte toen agenten ter plaatse kwamen.

Toen de politie was vertrokken, kwamen twee van de jongeren terug om het stel in het gezicht te spugen. Het incident was gefilmd en veroorzaakte veel ophef op sociale media. Een vijftienjarige jongen meldde zich daarop en eind april werd een twintigjarige man aangehouden.