Bij een schietpartij in Rotterdam is zondagavond een persoon om het leven gekomen.

Om 22.00 werden meerdere schoten gehoord op de Bergselaan. Op de hoek met de Ackerdijksdijkstraat trof de politie een gewonde man aan die later overleed.

De politie is een onderzoek gestart en vermoedt dat twee verdachten na de schietpartij op de vlucht zijn geslagen. Het gaat om twee donker geklede mannen. Er is een politiehelikopter ingezet in de zoektocht naar de verdachten.