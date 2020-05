Bij een schietpartij in Rotterdam-Noord is zondagavond een persoon om het leven gekomen.

Om 22.00 uur hoorden getuigen in de omgeving van de Bergselaan meerdere schoten. Op de kruising met de Ackersdijkstraat trof de politie een gewonde man aan. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

De politie vermoedt dat twee verdachten na de schietpartij op de vlucht zijn geslagen. Het gaat om twee donker geklede mannen. Er is een politiehelikopter ingezet voor de zoektocht naar de verdachten.

NOS-verslaggever Henrik-Willem Hofs woont vlak bij de plaats delict en was getuige van de schietpartij. Volgens hem hebben twee daders in het zwart het slachtoffer met automatische wapens neergeschoten.

Ook de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans hoorde de knallen voor zijn deur, zo zegt hij tegen Rijnmond. "Het gebeurde een meter of 30 bij mijn voordeur vandaan. Het was echt bizar. Je denkt even aan vuurwerk, want het waren echt harde knallen. Het leek wel een automatisch geweer, want er werd een halve minuut lang geschoten."