De politie heeft zondag een 42-jarige vrouw uit Arnhem opgepakt in verband met het onderzoek naar de reeks autobranden in de stad.

De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De verdachte wordt op het politiebureau verhoord en haar woning wordt doorzocht. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Vorig weekend werd een 39-jarige man aangehouden als verdachte in de zaak, maar sindsdien hebben alweer twee autobranden plaatsgevonden. Deze verdachte zit nog steeds vast.

In totaal zijn er 21 autobranden in Arnhem gesticht in korte tijd.

Vrijwel alle branden vonden in woonwijken plaats. Een aantal keer moesten huizen worden ontruimd vanwege de rook die vrijkwam bij de branden. Sindsdien wordt in een aantal wijken meer gesurveilleerd.