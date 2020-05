Agenten hebben zondagochtend een vrouw uit een gijzelingssituatie bevrijd in een woning in Zutphen, zo laat de politie via sociale media weten. De vrouw is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht en twee verdachten zijn aangehouden.

Na melding van een verdachte situatie ging een arrestatieteam met getrokken pistool rond 8.00 uur een woning binnen aan de Donker Curtiusstraat. In het huis werd een 25-jarige Pool aangehouden en een straat verderop werd een 24-jarige Rotterdammer gearresteerd.

De vrouw die in de woning aanwezig was, werd volgens de politie door de verdachten vastgehouden. Ze was gewond, en werd na behandeling door het ambulancepersoneel met hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

In het huis werden ook twee vuurwapens aangetroffen. Deze zijn door de politie in beslag genomen. De verdachten zitten vast en de politie onderzoekt de zaak.