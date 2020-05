Het mooie weekendweer wordt zondagavond weggeblazen met een heftige noordenwind, waarbij het KNMI langs de kust code geel heeft afgekondigd vanwege zware windstoten van 75 kilometer per uur. In de loop van de week is er weer volop zon.

De harde wind en bijbehorende windstoten houden aan tot maandagavond. Maandag blijf het droog, maar is het wel frisser dan de afgelopen dagen, met maximumtemperaturen tussen de 11 en 14 graden.

Dinsdag en woensdag waait het minder. Wel kan er in het noorden van het land af en toe een bui vallen. Het blijft koel lenteweer, met temperaturen die oplopen tot maximaal 14 graden. 's Nachts koelt het flink af naar ongeveer 5 graden aan de kust tot 2 graden in het binnenland.

In de nacht van woensdag op donderdag koelt het af naar net boven het vriespunt, waardoor er donderdagochtend plaatselijk een mistbank kan ontstaan. Later op de donderdag breekt de zon door, waardoor het opwarmt naar ongeveer 16 graden.

Vrijdag en in het weekend schijnt de zon volop, maar wordt het niet zo warm als afgelopen weekend. Naar verwachting wordt het tussen de 12 en 16 graden.