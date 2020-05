Het wordt een winderige en vooral in het noorden van het land een koele zondag.

Vandaag is er vrij veel bewolking met vooral in het zuidoosten enkele buien, mogelijk met onweer. De zon zien we ook af en toe.

Vanaf de late ochtend steekt vanuit het noordwesten geleidelijk een stevige koude noordenwind op.

Daardoor wordt het in het noordwesten slechts een graad of 14. In het zuiden is het nog warm met maxima rond 22 graden.

De wind kan aan de kust later op de dag zorgen voor zware windstoten tot 75 km/uur. Het KNMI heeft voor de kustprovincies dan ook code geel afgeroepen.

