Rond de Randweg in Arnhem zijn zeker veertig vaten met chemisch afval gedumpt. Vermoedelijk gaat het om drugsafval van een illegaal laboratorium, bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Gelderland.

De politie heeft de vaten gevonden na twee tips van omwonenden die het chemische afval langs de weg aantroffen. De vaten zijn inmiddels geruimd en de politie doet onderzoek.

"In de regio komt het de laatste tijd vaker voor dat drugsafval wordt gedumpt in woonwijken", vertelt een woordvoerder van de politie. "In Arnhem en het nabijgelegen Elst zijn onlangs twee meldingen geweest."

Dumpingen van drugsafval zijn een groot probleem, vooral in Noord-Brabant en Limburg. De kosten om drugsafval op te ruimen zijn hoog en de schade die het milieu ondervindt van lekkend drugsafval is groot.

Onderzocht wordt of er een verband is tussen de recente dumpingen van drugsafval.