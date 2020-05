Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) is uit het samenwerkingsverband Landbouw Collectief gestapt, zo laat de organisatie weten in een brief aan de leden.

De dertien organisaties die bij het Landbouw Collectief horen zijn onderling te verschillend, aldus LTO. "Het gaat niet werken om die diversiteit in één keurslijf te persen", schrijven zij in de brief.

Het Landbouw Collectief werd vorig jaar opgericht door Farmers Defence Force (FDF), om zo een gezamenlijke landbouworganisatie te organiseren voor het stikstofdossier. Toch was er onder de leden "collectief veel discussie", aldus LTO. Zo is er een intern conflict over het wel of niet maken van dwingende afspraken onder de leden.

Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de toekomst van het Landbouwcollectief. In de brief zegt LTO te willen blijven samenwerken "met alle partijen die constructief en op basis van gelijke doelen en waarden zich inzetten op het stikstofdossier".