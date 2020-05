Het wordt een warm weekend, met zeker op zaterdag veel zon en hoge temperaturen. Zondag is het bewolkt, maar nog steeds aangenaam warm.

Ook vrijdag zijn er al aangename temperaturen, tussen de 21 en 24 graden, met af en toe wat sluierbewolking waar de zon achter verdwijnt. Vrijdagavond gaat het aan de kust flink waaien, waardoor het wat afkoelt.



In de nacht van vrijdag op zaterdag is het helder en koelt het af naar 8 graden. Zaterdag wordt opnieuw zonnig en kunnen de temperaturen flink oplopen. In het zuiden kunnen de temperaturen oplopen tot een zomerse 26 graden, in de rest van het land tot 24 graden.

Zondag is het bewolkt en daardoor ook een stukje koeler, met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Zondagmiddag kan er plaatselijk een bui vallen.



Begin volgende week is het een stuk frisser, met maximumtemperaturen van 11 graden. Vanaf woensdag wordt het weer iets warmer.

Bekijk hier het volledige weerbericht voor jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.