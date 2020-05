De man die in juli 2018 is veroordeeld voor vernielingen aan een Israëlisch restaurant in Amsterdam is vrijdag opnieuw aangehouden. Saleh A. stond met een stalen buis voor een vernielde ruit van datzelfde restaurant.

A. had naast de buis ook een aansteker in zijn hand en weigerde beide te laten vallen toen de politie hierom vroeg. De agenten hebben pepperspray ingezet om hem te overmeesteren.

De politie kreeg vrijdagochtend meldingen over een man die vernielingen aanrichtte aan een restaurant aan de Amstelveenseweg in het stadsdeel Zuid. Daar aangekomen trof ze A. aan.

In november 2017 sloeg A. de ruiten van restaurant HaCarmel in en stal hij de Israëlische vlag. De Syriër verklaarde destijds dat zijn handelen voortkwam uit frustratie over de politiek van Israël ten aanzien van de Palestijnen.

A. werd in 2018 veroordeeld tot tien weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk en met een proeftijd van twee jaar.

Hij kreeg ook een locatieverbod opgelegd en moest gedwongen behandeling ondergaan omdat er een posttraumatische stressstoornis, in combinatie met een verstandelijke beperking en persoonlijkheidsproblematiek, bij hem werd geconstateerd.