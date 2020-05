De Nederlandse voedselbanken helpen op dit moment vijfduizend personen meer dan eind vorig jaar. Het gaat hierbij om een stijging van gemiddeld 5 procent, aldus de organisatie vrijdag. In totaal worden nu 93.000 personen geholpen.

De groei is vermoedelijk veroorzaakt door de coronacrisis, zegt woordvoerder Pien de Ruig. "Vorig jaar hadden we ook te maken met een groei, maar dit is flink meer dan gemiddeld. We zien duidelijk een crisiseffect."

Er zijn grote verschillen in groei tussen de 170 aangesloten voedselbanken. Vooral Amsterdam valt op. Daar is een groei van maar liefst 30 procent gemeld.

De hoofdstad is wel een "extreem geval" doordat er - net als op meer locaties - tijdelijk geen intakegesprekken worden gehouden, zegt De Ruig. Dit komt doordat de vrijwilligers die deze gesprekken voeren thuiszitten en omdat het lastig is om deze zeer persoonlijke gesprekken via de telefoon te voeren. "En op 1,5 meter afstand is ook niet ideaal", aldus De Ruig.

Geen problemen meer met vrijwilligerstekorten

De organisatie krijgt doorgaans veel hulp van oudere vrijwilligers, van wie een groot deel vanwege het coronavirus niet meer kan helpen. Hierdoor ontstond een vrijwilligerstekort, maar inmiddels zijn andere mensen massaal te hulp geschoten.

De drie distributiecentra die noodgedwongen moesten sluiten, zijn met hulp van Defensie en nieuwe vrijwilligers weer volledig operationeel. Er kwamen een tijdje weinig donaties binnen, onder meer door het hamstergedrag in de supermarkten, maar inmiddels is er voldoende voedsel. De verwachting is dat dit ook zo blijft als er meer mensen gaan aankloppen voor hulp.

Volgens de woordvoerder denken veel mensen onterecht dat ze niet in aanmerking komen voor voedselhulp. Wie in de financiële problemen komt, kan hulp krijgen als er aan het einde van de maand niet genoeg geld overblijft voor boodschappen en kleding.

"Sommige mensen denken: ik heb een koophuis en kan dus niet naar de voedselbank", zegt De Ruig. "Ze weten niet dat we niet naar het vermogen kijken. Bakstenen kan je niet eten." Ze hoopt dat mensen op tijd aan de bel trekken voordat ze in de schulden belanden.