De politie heeft een sterk vermoeden dat zeker tien geweldsincidenten in de regio Eindhoven met elkaar in verband staan. Die zouden het gevolg zijn van onderlinge conflicten tussen meerdere criminele groeperingen.

De politie heeft vrijdag een speciale website in het leven geroepen. Ze vermoedt dat er burgers zijn die meer weten en roept hen op om zich te melden.

De incidenten gaan terug tot maart 2018 en bestaan uit liquidaties en pogingen daartoe. "In meerdere onderzoeken kwam er informatie binnen bij de recherche die voeding gaf aan het scenario dat leden uit meerdere criminele netwerken elkaar naar het leven staan", aldus Ron van Brussel, leidinggevende van de recherche in Oost-Brabant.

Volgens de politie is er sprake van enkele opvallende overeenkomst tussen de onderzoeken, zoals het postuur van de schutter, het gebruik van een Renault Clio en weigerende wapens.

"In een flink deel van de onderzoeken spelen criminele contacten direct of indirect een rol", vertelt Van Brussel. "Daarmee willen wij overigens niet zeggen dat de slachtoffers in deze zaken allemaal crimineel waren of dergelijke contacten hadden."

Politie vreest voor nog meer geweldsincidenten

De politie zegt de afgelopen maanden concrete tips binnen te hebben gekregen over geplande liquidaties, waarbij ook namen van potentiële slachtoffers werden genoemd. Deze personen zijn gewaarschuwd.

In meerdere onderzoeken zijn door het Openbaar Ministerie (OM) beloningen uitgeloofd.