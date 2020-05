Het joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam is vrijdagochtend opnieuw doelwit geworden van vernielingen. De politie heeft een verdachte kunnen oppakken.

Op foto's is te zien dat de ruiten van het restaurant stuk zijn. Of er op het moment van de vernieling mensen in het restaurant aanwezig waren, is onbekend.

De identiteit van de dader is ook nog niet bekend. Bij zijn of haar arrestatie werd pepperspray gebruikt door de politie.

De ruiten van HaCarmel zijn vaker vernield. Het restaurant werd ook al eens besmeurd met etensresten en in december 2018 sloeg een man met een Palestijnse vlag de ramen in met een knuppel.