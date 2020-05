In Nederland vinden dagelijks gemiddeld twee schietincidenten plaats, blijkt uit onderzoek (pdf) van Bureau Beke in opdracht van de politie, dat vrijdag is gepubliceerd. Ook belandt bijna dagelijks iemand met één of meerdere schotwonden in het ziekenhuis.

Tussen 2017 en 2019 waren er zeker 850 incidenten met vuurwapens. De meeste incidenten vonden plaats in Rotterdam (112), Amsterdam (65) en Nijmegen (21).

In 2019 waren er tussen januari en september al 445 schietincidenten. Daarbij vielen 21 doden en 92 gewonden.

Daarnaast belanden jaarlijks ongeveer driehonderd slachtoffers met schotwonden op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Opvallend is dat bij deze incidenten steeds vaker onschuldige burgers worden beschoten.

'Meer aandacht voor illegaal vuurwapengebruik nodig'

Volgens de onderzoekers in het van belang dat er meer aandacht wordt besteed aan illegaal wapenbezit. "Het vuurwapengebruik laat diepe sporen achter bij slachtoffers, nabestaanden, in woonbuurten, bij professionals die gewoon hun werk doen én in onze samenleving", schrijven ze.

"Niet alleen het letsel zelf, maar ook verdriet, frustratie, angst, onrust, agressie, het niet meer kunnen functioneren, of zich juist onaantastbaar wanen, kunnen het gevolg zijn."

In Nederland is een groot aantal vuurwapens aanwezig, blijkt uit het rapport. Deze wapens komen vooral uit Oost-Europese landen. In veel gevallen gaan illegale vuurwapens gepaard met de doorgroei van criminele jeugdgroepen en cocaïnehandel.

Volgens de onderzoekers moet de aanpak van illegale vuurwapens bestaan uit meerdere takken, waaronder preventie, het creëren van bewustzijn en internationale samenwerking.