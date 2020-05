De politie heeft sterke aanwijzingen dat er een tweede persoon betrokken is bij de dood van de horlogehandelaar Bas Vijzelaar, zo wordt vrijdag gemeld. Verdachte Nick B. kon al snel na het aantreffen van het lichaam van de 33-jarige worden opgepakt, maar beelden wijzen echter op de betrokkenheid van nog een persoon.

Op de camerabeelden is de auto van het slachtoffer te zien, "dit in combinatie met andere voertuigen en personen".

De identiteit van de mogelijk tweede verdachte is nog niet bekend, zo stelt de politie. Het lichaam van de horlogehandelaar werd op 14 maart in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen gevonden. Het slachtoffer lag in zijn auto.

Een voorbijganger stuitte toevallig op bloed, glas en een telefoon en belde de hulpdiensten. Met een sonarboot en duikers werd het voertuig met het lichaam vervolgens gevonden.

B. zit al sinds 16 maart vast. Volgens De Telegraaf had de man in de periode voor de dood van Vijzelaar meermalen contact over de verkoop van dure horloges.