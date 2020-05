Frans van der Avert wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Amsterdam Gay Pride (AGP). Hij is de opvolger van Frits Huffnagel, die in maart liet weten op te willen stappen naar aanleiding van aanhoudende commotie rondom uitspraken die hij deed in het radioprogramma Spraakmakers.

Met Huffnagel trad het hele bestuur van de Amsterdam Gay Pride af. Daarop werd Carolien Gehrels gevraagd om een nieuw bestuur samen te stellen.

"Frans van der Avert is een voorzitter met natuurlijk gezag die Amsterdam tot in de haarvaten kent. Een man die idealen en visie koppelt aan een prettig zakelijke benadering, met groot gevoel voor kwaliteit", aldus Gehrels.

Van der Avert is nu een jaar directeur van Paleis Soestdijk. Daarvoor was hij directeur van Amsterdam Marketing en marketingmanager bij de Hermitage Amsterdam en het Rijksmuseum.

"Ik ben vereerd voor deze functie gevraagd te zijn. Ik ben in het verleden op verschillende manieren bij Pride Amsterdam betrokken geweest, als bestuurslid, als partner en als medeorganisator van de verschillende Cultuurboot-edities", aldus Van der Avert.

De andere vier bestuursleden zijn Carlien Roodink, Jonathan Oron, Geneviève Lieuw en Huib Wurfbain.