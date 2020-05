Volgens de advocaat van de Amerikaan James B. is het gezien de ziekte van zijn cliënt de vraag of hij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak wel gaat halen. Bij de man is leukemie vastgesteld. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Rotterdam.

De vijftigjarige man wordt verdacht van het seksueel misbruiken van een destijds twaalfjarig meisje in een hotel in Rotterdam in juni vorig jaar. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor 18 juni.

Zijn advocaat Tjalling van der Goot verzocht de rechtbank B. toestemming te verlenen naar Amerika af te reizen om afscheid te kunnen nemen van zijn familie. De advocaat besefte dat het überhaupt de vraag is of dit wel mogelijk is door de coronacrisis.

De rechtbank stemde in met het verzoek van de advocaat door de hechtenis van B. tot aan de uitspraak te schorsen. Hij mag, indien mogelijk, afreizen naar de Verenigde Staten.

B. hoeft de inhoudelijke behandeling van zijn zaak dan ook niet fysiek bij te wonen.

Man kwam met slachtoffer in contact via chat

B. zou met het slachtoffer in contact zijn gekomen via de chat van een online paardenspelletje waar B. een account op had aangemaakt. De man reisde af naar Nederland en zou het slachtoffer hebben misbruikt.

De officier van justitie erkende de ernst van de situatie en zag geen reden om de schorsing van de hechtenis van de man aan te vechten. "Maar er zijn ook andere belangen en er is sprake van een ernstige verdenking die de verdachte ontkent", aldus de officier.

Het Openbaar Ministerie (OM) vond dan ook dat B. aanwezig moest zijn tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

De advocaat van het slachtoffer liet weten begrip te hebben voor de situatie van B. en dat hij gezien zijn gezondheid in de omgeving van zijn geliefden zou moeten zijn.