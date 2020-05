Een grootschalige aanslag in Nederland is door de coronacrisis op dit moment minder waarschijnlijk, zo meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) donderdag. Desondanks blijft het dreigingsniveau staan op niveau 3 van de 5.

De grootste terroristische dreiging komt nog steeds uit jihadistische hoek, blijkt uit het dreigingsbeeld. Tegelijkertijd wordt ook de bewegingsvrijheid van jihadisten belemmerd door de coronamaatregelen. Dit maakt het moeilijker om een grote groep mensen te raken door een aanslag, aldus de NCTV.

Echter zien jihadisten volgens de nationaal coördinator het coronavirus als een "goddelijke ingreep". Zowel Islamitische Staat als Al Qaeda wijzen het Westen hierop.

Ook een aanslag uit rechts-extremistische hoek blijkt denkbaar. Volgens de NCTV heeft de aanslag op een moskee in Christchurch (Nieuw-Zeeland) wereldwijd meerdere daders geïnspireerd. "Ook in Nederland is een rechts-terroristische aanslag door een eenling voorstelbaar." Nederlandse extreemrechtse groepen zijn amper actief, staat in het rapport.

NCTV heeft ook tegenstanders 5G in het vizier

Tot slot signaleert de NCTV ook andere extremistische en polariserende trends in Nederland. In het dreigingsrapport wordt onder meer gewezen op de recente brandstichtingen in zendmasten en de tegenstanders van 5G.

Bij extreemlinkse groeperingen zorgt de klimaatdiscussie voor verdeeldheid, maar "acties beperken zich voornamelijk tot het woord in plaats van de daad", aldus de NCTV.