Het aantal vrouwen dat een wetenschappelijke functie bekleedt aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), is in een jaar tijd meer dan verdubbeld. Dat laat de TU/e weten.

De grote toename van het aantal vrouwen in het wetenschappelijk personeel van de TU/e komt door een nieuw beleid dat de universiteit een jaar geleden doorvoerde, waardoor nieuwe vacatures het eerste half jaar alleen beschikbaar zijn voor vrouwen.

Dit zogeheten Irène Curie Fellowship startte in juli vorig jaar. In tien maanden tijd zorgde het ervoor dat de universiteit 35 vrouwen aanstelde op wetenschappelijke posities. Daarmee is het aantal vrouwen in de wetenschappelijke staf gestegen tot 25 procent.

De maatregel stuitte echter op veel kritiek. Antidiscriminatiebureau RADAR had in september al tientallen klachten gehad over het nieuwe personeelsbeleid. De TU/e moest zich toen verantwoorden voor het College van de Rechten van de Mens.

De universiteit laat weten dat een divers personeelsbestand een positieve invloed zal hebben op de wetenschappelijke prestaties van de universiteit. Daarom wil de TU/e de komende vijf jaar het aantal vrouwen binnen het wetenschappelijk personeel laten stijgen tot 30 procent.