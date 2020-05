Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Vluchtelingen in Jordanië bouwen ontsmettingsrobot van LEGO

Vluchtelingen in het Zaatari-kamp in Jordanië hebben een robotprototype van LEGO-steentjes ontworpen. De robot geeft met behulp van sensoren automatisch ontsmettingsmiddel af. De ontwerpers leerden robots maken in een trainingscentrum in Jordanië. Later gingen ze met de opgedane kennis aan de slag in een innovatielab binnen het kamp.

"We hebben deze robot gemaakt om bij te dragen, om deel uit te maken van de strijd tegen het coronavirus", zegt een van ontwerpers, een Syrische vluchteling. De ontwerpers leren nu andere vluchtelingen om met innovatieve ideeën op te komen die het leven binnen en buiten het kamp kunnen verbeteren.

Witte leeuwen geboren op Cyprus

In de Paphos Zoo op Cyprus zijn twee witte leeuwenwelpen geboren. Witte leeuwen zijn zeer zeldzaam, ze worden alleen geboren als beide ouders een recessieve afwijking in het gen hebben. De ouders van de leeuwen zijn Zeus en Hera, twee acht jaar oude witte leeuwen die vanuit Zuid-Afrika naar Cyprus gebracht zijn.

Hera kreeg al twee keer eerder jongen, maar de dierentuin moest hen verzorgen omdat Hera geen interesse toonde. De twee nieuwe welpen ving Hera echter met liefde op. Volgens de dierenverzorgers heeft de rust en stilte die in het park heerst vanwege de coronamaatregelen mogelijk een positieve invloed op Hera.

Recordopbrengst zonnepanelen door strakke blauwe lucht

Door de strakblauwe luchten en het grote aantal zonuren was april een topmaand voor mensen met zonnepanelen, blijkt woensdag uit cijfers van energieleverancier Essent. De opbrengst van een gemiddeld zonnepaneelsysteem bereikte in april met een gemiddelde opbrengst van 88 euro een record. Dat was 28 euro meer dan het langjarig gemiddelde voor april.

Meerdere experts vragen zich af of de bewolking in Nederland is afgenomen vanwege het nagenoeg tot stilstand gebrachte vliegverkeer. Juist op zonnige dagen gooien vliegtuigen wel eens roet in het eten, omdat ze bijdragen aan de vorming van wolken.