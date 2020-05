Jos B., de man die wordt vervolgd voor het in 1998 misbruiken en doden van de destijds elfjarige Nicky Verstappen, blijft voorlopig vastzitten. De verdenkingen tegen hem zijn te zwaar om hem tot de volgende zitting op vrije voeten te stellen, heeft de rechtbank in Maastricht woensdag besloten na urenlang beraad.

Advocaat Gerald Roethof was niet te spreken over het feit dat zijn cliënt al bijna twee jaar in voorarrest zit en dat er geen schot in de zaak lijkt te zitten.

Hij betoogde dat de 21 op Nicky aangetroffen DNA-sporen van B. het enige bewijs tegen zijn cliënt zijn, maar dat het niet zeker is dat het om dadersporen gaat. De doodsoorzaak van het kind is daarbij niet vastgesteld.

De rechtbank ziet echter nog voldoende reden om B. voorlopig vast te houden. Zo wijst de rechtbank op een van de onderzoeken naar het aangetroffen DNA, waarin wordt gesteld dat de hoeveelheid aangetroffen DNA-sporen eerder duidt op "langdurig, intensief contact" en niet op "eenmalig, kort contact".

Roethof wilde ook dat de andere aangetroffen DNA-sporen van onbekende personen zouden worden vergeleken met "mogelijke andere verdachten in de zaak". De rechtbank wil eerst nader onderzoek over de aangetroffen DNA-mengsporen afwachten. Zo is al geconcludeerd dat een deel van de mengsporen DNA van Nicky's vader en een tentgenoot bevat.

Er was vier uur uitgetrokken voor het beraad hierover.

OM: Nicky is omgebracht om misbruik te verhullen

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet in B. de dader. Volgens de lezing van de officier van justitie heeft B. Nicky mogelijk weggelokt bij zijn zomerkamp, hem misbruikt en hem verstikt om zijn daden te verhullen. Dit vertaalt zich juridisch gezien in misbruik en gekwalificeerde doodslag, waar de maximale straf voor kan worden geëist.

Na de inhoudelijke behandeling, die eind september en begin tot midden oktober zal plaatsvinden, zal er opnieuw worden gekeken naar het bewijs dat er ligt. De moeder en zus van Nicky zullen dan van hun spreekrecht gebruikmaken.