Twee bewoners van een huis in het Overijsselse dorp Bergentheim zijn dinsdagavond gewond geraakt toen een auto met hoge snelheid hun woonkamer inreed. Ook de bestuurder, die de macht over het stuur verloor tijdens een politieachtervolging, raakte gewond.

De politie meldt woensdagmiddag dat de bewoners, een 56-jarige man en een 53- jarige vrouw, met verwondingen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn geen verdere details bekendgemaakt over hun toestand.

Een 51-jarige man uit het Overijsselse Hardenberg reed dinsdag rond rond 23.15 uur met hoge snelheid de woning op de Van Roijensweg binnen nadat hij de macht over het stuur verloor. De auto kwam in de woonkamer ondersteboven tot stilstand, waarna het voertuig korte tijd in brand stond.

"Aan de aanrijding ging een achtervolging vooraf die begon in Twente", meldt de politie. "Een bestuurder reed in de omgeving van Vroomshoop en was vermoedelijk onder invloed van verdovende middelen. Agenten gaven de bestuurder een stopteken, maar dit stopteken werd genegeerd."

De man is nog niet verhoord, omdat hij in het ziekenhuis nog aan zijn verwondingen wordt behandeld. Op dit moment is niet duidelijk waarom de man zo hard reed en of er alcohol of drugs in het spel waren. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.