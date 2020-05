Alle 81 antilockdowndemonstranten die op Bevrijdingsdag in Den Haag werden opgepakt omdat zij zich niet aan de aanwijzigingen van de politie hielden, zijn weer op vrije voeten. Dat bevestigt de woordvoerder van de Haagse burgemeester woensdag in gesprek NU.nl.

Zo'n groep van twee- tot driehonderd mensen verzamelde zich op dinsdag 5 mei bij de Koekamp in Den Haag om te demonstreren tegen de coronalockdown.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes had de Koekamp eerder op de dag aangewezen als locatie voor een demonstratie. De gemeente meldde dat de demonstratie niet was aangemeld, terwijl dat wettelijk verplicht is.

Het protest mocht doorgaan als de demonstranten de aanwijzingen van de politie opvolgden en 1,5 meter afstand van elkaar zouden houden, maar dat bleek onvoldoende het geval. 81 mensen werden opgepakt voor het organiseren van of deelnemen aan de manifestatie en het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie.

Onder deze aanwijzingen van de politie viel onder andere het verbod om de demonstratie naar een andere locatie te verplaatsen.

Of demonstranten ook boete krijgen wordt donderdag beslist

Volgens verschillende media is de demonstranten ook een boete van 390 euro opgelegd omdat zij geen 1,5 meter afstand bewaarden, maar dat klopt niet.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt aan NU.nl dat donderdag pas wordt beslist of de 81 opgepakte demonstranten daadwerkelijk een boete krijgen.

De aangehouden demonstranten werden vanaf station Den Haag Centraal met een bus van de Haagse vervoersmaatschappij HTM naar het politiebureau vervoerd.

Volgens de politie zou de demonstratie "redelijk geweldloos" verlopen zijn. Welke organisatie de initiatiefnemer van de demonstratie was, is bij de gemeente Den Haag niet bekend.

