De politie heeft dinsdag een derde verdachte aangehouden voor de betrokkenheid bij de moord op Stefaan Bogaerts in Spijkenisse in 2017. Dat bracht het Openbaar Ministerie (OM) woensdag naar voren tijdens een inleidende zitting in het proces tegen leden van Caloh Wagoh.

Op 21 april maakte het OM al bekend Errol van M. en Radjesh S. te hebben aangehouden voor de moord op Bogaerts. De mannen worden gezien als de schutters. De 42-jarige Marciano M., die op 5 mei werd aangehouden, zou de vluchtauto hebben bestuurd.

De officier van justitie maakte duidelijk dat een getuige zich heeft gemeld en verklaringen over deze moord heeft afgelegd. Het OM wil dat die persoon de status van bedreigde getuige krijgt, dat betekent dat hij anoniem blijft voor zijn eigen veiligheid.

De politie vermoedt dat Bogaerts betrokken is geraakt bij een conflict dat te maken heeft met de handel in harddrugs. De man handelde in zeecontainers en had schulden opgebouwd.

Na de moord op de man werd een brandende auto aangetroffen met daarin een automatisch vuurwapen, dat wordt beschouwd als een moordwapen. Ook werden er resten van kleding aangetroffen met onder meer DNA van Van M. en S.

Ridouan T. gezien als opdrachtgever

De leden van Caloh Wagoh staan terecht voor betrokkenheid bij verschillende moorden, pogingen daartoe en voorbereidingen daarop. Het is de overtuiging van het OM dat Ridouan T. opdrachtgever was voor een deel van de verdenkingen.

Bewijs hiervoor is afkomstig uit berichten van de leider van de motorbende, Delano R. en verklaringen van kroongetuige en voormalig lid van Caloh Wagoh, Tony de G.

De officier van justitie liet weten dat het proces, dat de naam Eris draagt, mogelijk vertraging oploopt als gevolg van de coronacrisis. Het OM streeft er nog steeds naar in juni een einddossier te presenteren, "maar dat zal niet zo volledig zijn als gepland", aldus de officier.