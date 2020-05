Het Openbaar Ministerie (OM) stelt woensdag dat het onderzoek naar de op de Nicky Verstappen gevonden DNA-sporen volledig is geweest. "We hebben geen enkele aanleiding om te denken dat we iemand missen", zegt de officier van justitie woensdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Maastricht.

Het OM reageert hiermee op het betoog van advocaat Gerald Roethof, die verdachte Jos B. bijstaat.

B. werd opgepakt nadat ontdekt werd dat zijn DNA op 21 plekken op het kind zat, waaronder op het ondergoed van Nicky. Het gaat niet om bloed of sperma, maar om huidschilfers en haar.

Zijn advocaat probeert aan te tonen dat het niet om zogeheten dadersporen gaat, maar dat er een "onschuldige" andere manier geweest kan zijn waarop de sporen van B. zijn overgebracht. Daarbij stipt hij aan dat er ook DNA-sporen van andere, onbekende mensen op Nicky zijn gevonden.

Volgens het OM is hier echter uitputtend onderzoek naar gedaan. "We zijn op dit moment in de krochten van het 'achtergrond-DNA' aan het zoeken", aldus de officier van justitie. Zo zijn mengsporen vergeleken met DNA van onder anderen tentgenoten van Nicky en zijn vader en is gekeken of verschillende DNA-sporen van dezelfde persoon afkomstig kunnen zijn.

Dit nadere onderzoek heeft geen aanleiding gegeven om te veronderstellen dat er mogelijk een andere verdachte in de zaak is, aldus het OM. Zo kan het zijn dat het gaat om "profielen van de vader en van een tentgenoot", aldus het OM.

Inhoudelijke behandeling eind september van start

Roethof betoogde wederom dat er onvoldoende bewijs is om zijn cliënt nog langer vast te houden. Zo wees hij de rechtbank op het feit dat B. al bijna twee jaar in voorarrest zit. De rechtbank zal hier om 16.00 uur een beslissing over nemen.

Eigenlijk zou de zaak woensdag van start gaan met de inhoudelijke behandeling, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is dit uitgesteld tot later dit jaar.

Nu kon namelijk geen "volwaardige behandeling" plaatsvinden, zo meldde de rechtbank eerder. Voor de inhoudelijke behandeling zijn nu zeven dagen aan het einde van september en in oktober uitgetrokken. De moeder en zus van Nicky zullen dan ook met een nabestaandenverklaring komen.

Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, tweette woensdag dat het erg lang wachten is op de uiteindelijke inhoudelijke behandeling. Het lichaam van Nicky werd in 1998 op de Brunssummerheide gevonden. Het elfjarige kind was daar op zomerkamp.