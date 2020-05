Een auto is dinsdagavond laat met hoge snelheid dwars door de gevel van een huis in het Overijsselse dorp Bergentheim gereden. Vermoedelijk gebeurde dat tijdens een politieachtervolging.

Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond, meldt De Stentor. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

Het incident is gefilmd en de beelden zijn op Twitter geplaatst. Daarop is te zien dat een donkere auto voorbij scheurt terwijl op de achtergrond politiesirenes te horen zijn. Kort daarop klapt de wagen door de gevelmuur en belandt hij op zijn kop in de woning. De schade aan het huis is enorm.

Omstanders vertellen tegen de krant dat zich op het moment van de crash twee bewoners in de woning bevonden. Het is onduidelijk of zij ook gewond zijn geraakt.