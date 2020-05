Sanquin heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een miljoen nieuwe testkits besteld om immuniteit voor het coronavirus te kunnen onderzoeken bij bloed- en plasmadonors, meldt de non-profitorganisatie dinsdag. De tests zijn per direct beschikbaar.

Sanquin maakte de uitbreiding bekend na een werkbezoek van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en coronagezant Feike Sijbesma. De Chinese tests van het bedrijf Wantai zijn besteld door Sanquin en betaald door het ministerie.

Met de tests kan de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van donoren vastgesteld worden. De non-profitorganisatie onderzoekt samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) momenteel de verspreiding van het virus en opgebouwde immuniteit onder de Nederlandse bevolking.

Uit de eerste helft van het onderzoek van Sanquin bleek dat de gehanteerde tests kwalitatief goede resultaten behaalden, zegt de organisatie. De tests zijn extra nuttig omdat ze drie verschillende antistoffen kunnen aantonen, aldus Sanquin.

Resultaten eerste tests: 3 procent van donoren besmet

Deze maand bracht de organisatie de voorlopige resultaten van het eerste onderzoek onder 7.500 donoren naar buiten. De non-profitorganisatie testte een week lang alle bloed- en plasmadonoren op antistoffen.

Uit die test bleek dat 3 procent van hen antistoffen had en dus besmet is geweest met het COVID-19-virus. Sanquin wil deze proeven nu regelmatig herhalen. Volgende week volgt weer een test met 7.500 donoren, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Sanquin kan het aantal antistoffentests indien nodig opschalen naar tienduizend per dag. Met de nieuw verworven tests kan de organisatie "maanden vooruit", aldus de woordvoerder.

"Het betreft een herhaalonderzoek. Er zijn geen sluitende afspraken over hoelang het doorgaat. Voorlopig houden we het vol tot het niet meer nodig is," zegt de woordvoerder.

Kwetsbare mensen beschermen

Sanquin hoopt het bloed van immune donors ook te gaan gebruiken voor de productie van antistofpreparaten waarmee kwetsbare personen beschermd kunnen worden tegen het coronavirus.

Dit proces kan volgens Sanquin opgezet en uitgevoerd worden binnen enkele weken, wanneer de organisatie daartoe de opdracht krijgt van het ministerie van VWS en de financiering rond is.

Sanquin ondersteunt onderzoek naar behandeling coronapatiënten

Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek van het Erasmus MC naar de behandeling van COVID-19-patiënten met plasma dat antistoffen bevat. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) begint maandag met eenzelfde onderzoek.

Om deze onderzoeken succesvol voort te kunnen zetten, is een "fikse opschaling" van de inzameling van plasma en antistoffen nodig, aldus Sanquin. Die inzameling zou vanaf eind mei kunnen worden gestart, als minister De Jonge daar opdracht toe geeft.

De organisatie liet De Jonge ook weten dat het 3.600 reguliere coronatests per dag kan verwerken. Ook kan ze in het laboratorium de benodigde testvloeistof voor die tests (lysisbuffer) maken.

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat het laboratorium van Sanquin tienduizend reguliere coronatests kan verwerken. Dat bleek om anti-stoftesten te gaan.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.