In Arnhem is maandagavond weer een autobrand geweest. Het was zeker de 21e brand in de Gelderse hoofdstad in korte tijd.

De auto brandde uit aan de Boxtelstraat, bevestigt de woordvoerder van de politie een bericht van Omroep Gelderland.

De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Ook wordt er gekeken of er een verband is met de eerdere branden.

De brandweer en politie in Arnhem doen onderzoek naar de grote hoeveelheid autobranden in de stad de laatste weken. Zaterdag is weer een 39-jarige man aangehouden als verdachte in de zaak. Maar sinds deze aanhouding zijn er alweer twee branden geweest.

De politie sluit meer arrestaties niet uit

De man zit nog steeds vast, bevestigt de politie. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties worden verricht binnenkort.

De branden vonden vrijwel allemaal in woonwijken plaats. Een aantal keer moesten huizen worden ontruimd vanwege de rook die vrij kwam bij de branden. Sindsdien wordt in een aantal wijken meer gesurveilleerd.