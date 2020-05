Anouar T., de neef van Ridouan T., die vastzit wegens betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, is vorige week aangehouden in zijn cel. Hij wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij een poging tot moord in Utrecht in oktober vorig jaar en van deelname aan een criminele organisatie.

Dat bevestigt zowel het Openbaar Ministerie (OM) als de advocaat van T. tegenover NU.nl na berichtgeving op dinsdag door AD.

Het gaat om een moordpoging waarbij een 28-jarige man op 30 oktober uit het niets door drie mannen met bivakmutsen in elkaar werd geslagen met een sloophamer aan de rand van het centrum van Utrecht. Het slachtoffer moest met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Na het incident vluchtten de drie mannen in een busje dat vermoedelijk gestolen was.

In verband met het misdrijf zijn vorige week ook twee Utrechters aangehouden, meldt de politie dinsdag. Volgens het AD gaat het om Ousamma B. en Jesse S.. Ook zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, waarvan T. aan het hoofd zou staan.

Criminele organisatie verdacht van faciliteren liquidaties

Volgens de politie wordt de organisatie ervan verdacht liquidaties te faciliteren door auto's te stelen, te helen en te leveren voor gebruik bij het plegen van ernstige geweldsmisdrijven. De mannen zouden daarvoor ook zelf geweldsmisdrijven uitvoeren of laten uitvoeren, vermoedt de politie.

De aanleiding voor de moordpoging in Utrecht wordt nog onderzocht. Bronnen zouden echter tegen het AD hebben gezegd dat het slachtoffer ook tot de organisatie behoorde, maar niet wilde meewerken.

De politie sluit meer arrestaties in het onderzoek niet uit.