De Nationale Dodenherdenking op een vrijwel lege Dam in Amsterdam is maandag in aangepaste vorm rustig verlopen. Nederlanders werden gevraagd om thuis de oorlogsslachtoffers, die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, te herdenken.

Het plein was dit jaar door coronamaatregelen niet gevuld met duizenden belangstellenden, maar door een select gezelschap. Onder meer Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, minister-president Mark Rutte, voorzitter Jos Coumans van het Comité 4 en 5 mei en burgemeester Femke Halsema waren aanwezig.

Het Koninklijk echtpaar legde vlak voor 20.00 bij het Nationaal Monument de eerste krans neer. Daarna werden met het Taptoe-signaal de twee minuten stilte ingeluid, die zonder incidenten verliepen.

Vijf aparte groepen slachtoffers, zoals alle burgers die zijn omgebracht in Azië door oorlogsgeweld, werden daarna herdacht door het leggen van vijf kransen. Oorlogsslachtoffers konden, in verband met hun relatief hoge leeftijd en de uitbraak van het coronavirus, niet aanwezig zijn. Hun verhalen werden door middel van opgenomen video's getoond.

De Dam in Amsterdam was maandag vrijwel leeg voor de Nationale Dodenherdenking. (Foto: ProShots)

Historische toespraak koning Willem-Alexander

De 75-jarige bevrijding van Nederland werd opgeluisterd door een historische toespraak van Koning Willem-Alexander: voor het eerst sprak een staatshoofd tijdens de nationale herdenking op 4 mei. De vorst erkende dat het "vreemd" voelde om de plechtigheid op een bijna lege Dam te houden en verwees nadrukkelijk naar de coronacrisis.

Koning Willem-Alexander vertelde dat, net zoals 75 jaar geleden, mensen een deel van hun vrijheid hebben opgegeven. " Nu maken we zelf een keuze. Toen werd de keuze voor ons gemaakt, door een bezetter die vele miljoenen de dood in joeg."

De vorst stond stil bij het effect van een oorlog en erkende dat meerdere generaties ermee te maken krijgen. De kritiek op de eigen koninklijke familie blijft hem nog steeds bij, aldus Willem-Alexander. "Burgers in nood voelden zich in de steek gelaten en onvoldoende gehoord en gesteund. Ook vanuit Londen, door mijn overgrootmoeder, die toch standvastig en fel bleef in haar verzet."

De koning sprak zijn dank uit aan verzetsstrijders, burgers en militairen "die tegen de stroom in moed toonden en hun veiligheid op het spel zette voor anderen, en ons koninkrijk dienden". Een emotioneel verhaal van een oorlogsslachtoffer werd afgesloten met een hoopgevende boodschap: "Als hij weer iets van het leven kon maken nadat hij de hel doorstond, dan kunnen wij dat ook, we doen het samen: in vrijheid."

Regels voor 4 mei waren vooraf al aangepast

Na afloop van de toespraak werden nog kransen gelegd namens diverse Nederlandse instanties, zoals de krijgsmacht en de Rijksministerraad. Door de coronacrisis konden geen officiële afgevaardigden de krans plaatsen.

Niet alleen in Amsterdam, maar in heel Nederland werden plechtigheden gehouden. Om Nederlanders tegemoet te komen, mocht de vlag eenmalig al sinds zonsopgang al halfstok hangen. Normaal gesproken mag dat pas vanaf 18.00 uur. Daarnaast werden alle (geoefende) blazers in Nederland gevraagd om vanaf thuis de taptoe mee te spelen.