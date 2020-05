Ruim 86 procent van de scholen gaat vanaf 11 mei hele dagen open, blijkt uit de tussentijdse resultaten van een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-raad onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders.

Uit de peiling zou ook blijken dat het tekort aan beschikbare leraren momenteel de grootste zorg is.

Alle kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school.

Het uitgangspunt is dat er hele dagen les worden gegeven en dat leerlingen om de dag naar school gaan, maar scholen mogen daar naar eigen inzicht van afwijken.

Scholen kiezen voor variant hele dagen

Ruim 86 procent van de ondervraagde schoolleiders en bestuurders zegt volgens de peiling voor een variant van hele dagen te kiezen, bijvoorbeeld met halve klassen (58 procent).

Andere gekozen opties zijn varianten waarbij hele klassen hele dagen naar school gaan, maar elkaar afwisselen op bepaalde dagen. Slechts 14 procent kiest ervoor om halve dagen open te gaan.

"De meeste scholen gaan dus hele dagen open en er is een klein percentage dat gaat werken met halve dagen, veelal met goede argumenten waarbij het belang van de leerling of de organiseerbaarheid vooropstaan", aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Zorgen over tekort aan leraren

Bijna de helft (40 procent) van de schoolleiders voorziet problemen bij de herstart. De grootste zorg is of er voldoende leraren beschikbaar zijn. Maar scholen vragen zich ook af of de gedragsregels bij halen en brengen worden nageleefd en of er voldoende schoonmaakcapaciteit zal zijn.

"We zien dat het voor schoolleiders en bestuurders normaal al lastig is om voldoende personeel voor de klas te hebben. Zeker als nu bijvoorbeeld een kwart van je team in een risicogroep valt is dat pittig", zegt Van Haren.

Een AVS-woordvoerder laat NU.nl weten dat de organisatie nog geen zicht heeft op hoe groot het lerarentekort zal zijn, maar enkel dat scholen zich er zorgen over maken.

