Directeur Eddy Habben Jansen van ProDemos, het Haagse instituut dat onder meer scholieren en toeristen rondleidt over het Binnenhof, stapt op. Het Huis voor democratie en rechtsstaat kwam vorig jaar in het nieuws vanwege een misbruikschandaal.

Een medewerker van de organisatie zou zijn positie hebben gebruikt om zeker zeven mannen tot seks te dwingen. Dat gebeurde in zijn werkkamer, cafés rondom het Binnenhof en diverse andere locaties.

De 37-jarige man werd ontslagen, maar een onderzoekscommissie concludeerde dat ProDemos al jarenlang signalen over het grensoverschrijdende gedrag van de leidinggevende kreeg.

Door "structurele tekortkomingen in de organisatie" zouden werknemers zich niet veilig genoeg hebben gevoeld om klachten te openbaren. Dat kwam mede doordat ze dachten dat er niets mee gedaan zou worden.

Directeur Habben Jansen zou meer bezig zijn geweest met het voorkomen van "imagoschade", dan het opstellen van zorgvuldige procedures.

Slachtoffer: Vertrek is stap in de goede richting

Ook slachtoffers waren ontevreden over het optreden van ProDemos. Zij maakten eerder kenbaar dat een extern onderzoek naar de incidenten uitbleef en de aangeboden hulp te "summier" was.

"De zaak wordt onder het tapijt geveegd", aldus een slachtoffer. In gesprek met de NOS laat een slachtoffer weten dat het vertrek van Habben Jansen "een stap in de goede richting" is.

Habben Jansen stond bijna dertig jaar aan de top bij ProDemos. De organisatie schrijft in een persbericht dat "een nieuwe fase aanbreekt".