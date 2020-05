NS en ProRail gaan vanaf deze week aan de slag met de invoering van coronamaatregelen op de stations. Zo komen er onder andere afstandslijnen bij (rol)trappen en kaartverkoopautomaten. Wel blijft de boodschap van de ov-sector: het openbaar vervoer is geen uitje, dus reis alleen als dat noodzakelijk is.

Op drukke stations zullen daarnaast aanwijzingen worden gegeven voor hoe je 1,5 meter afstand tot anderen houdt. Zo worden er stickers geplakt op de grond en bij (rol)trappen. Ook zullen de regels, indien nodig, via omroepberichten onder de aandacht worden gebracht.

Verder zal extra worden schoongemaakt. Met name deurklinken, drukknoppen en andere dingen die reizigers aanraken, worden vaker gereinigd.

Bovenstaande maatregelen worden maandag en dinsdag ingevoerd op zes verschillende stations: Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. In de loop van de tijd volgen mogelijk ook de andere treinstations.

Wel staan bij de ingangen van alle stations vanaf 11 mei in ieder geval al borden waarop de nieuwe regels worden weergegeven.

Nieuwe coronamaatregelen Houd 1,5 meter afstand;

Houd zoveel mogelijk rechts.

Raak zo weinig mogelijk aan.

Houd vier treden afstand op roltrappen.

Gebruik de lift met maximaal twee personen.

Houd vijf tegels afstand op het perron.

Mogelijk ook coronamaatregelen op bus- en metrostations

Op de zes pilotstations worden de maatregelen, zoals de afstandslijnen en de stickers, direct deze week gemonitord. De resultaten worden vervolgens gedeeld met alle vervoerders. De ov-sector zal daarna bekijken of en hoe de maatregelen in de gehele ov-sector kunnen worden ingevoerd, zoals op bus- en metrostations en in metro's, trams, bussen en treinen.

De manier waarop de maatregelen verder toegepast kunnen worden, hangt wel samen met eventuele toekomstige maatregelen van de overheid. "Mocht het nodig zijn, dan worden de maatregelen aangepast of volgen extra maatregelen", aldus de NS.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.