Het homoseksuele paar dat 12 april werd belaagd in Amsterdam na hand in hand te hebben gelopen, is online benaderd door iemand die zich voordeed als journalist. De persoon vroeg om hun adres en wilde met ze afspreken voor een 'interview' over het incident, zo meldt Sébas Diekstra, de advocaat van het koppel, maandag.

In een doorgestuurd WhatsApp-gesprek is te lezen dat de persoon die zich voordeed als een journalist van de NOS ze wilde spreken bij de supermarkt waar het gebeurd was of bij de mannen thuis.

Het koppel kreeg er na een serie vreemde berichten toch een raar gevoel bij. Na controle bij de omroep door Diekstra bleek de persoon in kwestie daar helemaal niet te werken. Volgens de advocaat "laat het zich raden" wat er gebeurd was als het koppel toch hun adres had gegeven of naar de supermarkt was gekomen.

Er is melding gedaan bij de politie. Een woordvoerder wil niet op persoonlijke zaken ingaan en kan niets over de stand van het onderzoek zeggen.

De mannen liepen op Eerste Paasdag hand in hand bij een supermarkt in Amsterdam-Oost toen ze werden uitgescholden door een groep jongens. De sfeer werd snel agressiever, waarop het koppel 112 belde. Hierop nam een deel van de groep de benen. Twee jongens bleven echter hangen en de mannen lastigvallen.

Het koppel heeft een deel van het incident vastgelegd op beeld. Deze beelden veroorzaakten veel ophef op sociale media. Een vijftienjarige jongen heeft zich al gemeld bij de politie en ook een twintigjarige man is opgepakt. De rol van andere betrokkenen wordt nog onderzocht.