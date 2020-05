Het gerechtshof in Den Bosch heeft oud-agent Mark M. maandag veroordeeld tot vijf jaar cel voor schending van zijn ambtsgeheim. M. is schuldig bevonden aan het delen van vertrouwelijke informatie en is bekend komen te staan als de politiemol.

De 32-jarige M. hoorde het vonnis aan vanuit zijn woning in Oekraïne. Hij zal het restant van zijn straf in Nederland uitzitten.

De strafoplegging komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie (OM) en de straf in eerste aanleg. Er zijn wel kleine verschillen. Zo spreekt het hof de voormalig politieman vrij van deelname aan een criminele organisatie wegens gebrek aan bewijs.

Daarnaast is de voormalige agent volgens het hof wel degelijk schuldig aan omkoping, terwijl de rechtbank hier geen bewijs voor zag.

Het hof verwijst naar het undercovertraject dat werd opgestart nadat in september 2015 informatie uit politiesystemen werd aangetroffen in een lopend strafonderzoek. De documenten leidden naar M.

Toenmalig agent M. bleek bereid agenten van informatie te voorzien in ruil voor aanschaf van versleutelde telefoons en een aandeel in de handel van diamanten.

Video Wie is 'de politiemol'?

M. heeft veelvuldig in politiesystemen gezocht

Dit geval staat volgens het hof niet op zichzelf: "M. heeft veelvuldig in de politiesystemen gezocht en deze informatie gedeeld met criminelen."

Een van deze criminelen is de nog altijd voortvluchtige drugshandelaar Tommy van der S., die tot negen jaar cel is veroordeeld.

Drie mannen stonden op verdenking van het aannemen van de vertrouwelijke informatie samen met M. terecht, waarvan er één werd vrijgesproken en twee anderen werden veroordeeld tot drie jaar en zes maanden cel.

"M. heeft de informatie niet alleen schaamteloos gedeeld, maar zich hiervoor ook op enig moment laten betalen", vervolgt het hof. "Hij heeft het vertrouwen in de politie hiermee ernstig geschaad en heeft - gezien zijn zwijgende proceshouding - geen enkele spijt betuigd."