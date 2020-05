Maandag valt er 's ochtends lokaal soms wat regen, maar 's middags breekt op steeds meer plekken de zon door.

In de middag is het zo goed als droog in het land, wat gepaard gaat met opklaringen.

Er waait een matige noordoostenwind. Het kwik stijgt tot 13 en soms zelfs 17 graden.

