Het onderzoek naar de explosie in een flat in Groningen afgelopen vrijdag is afgerond, meldt de politie zondagavond op Twitter. De bewoners mogen terug naar huis.

De explosieve stoffen die in de flat aan de Wibenaheerd zijn aangetroffen, zijn afgevoerd.

Eerder op de avond zei de politie nog dat de bewoners in de nacht van zondag op maandag nog niet terug naar huis zouden kunnen. Het onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) zou langer duren.

Rond 22.00 uur meldde de politie echter dat de ontruimde woningen toch al zijn vrijgegeven, omdat het veilig is om het complex in te gaan. Als ze dat willen, mogen de ongeveer vijftig bewoners die werden geëvacueerd terug naar huis. Ze mogen de komende nacht ook op een opvanglocatie blijven.

Twee personen lichtgewond

Bij de ontploffing raakten vrijdagavond twee personen lichtgewond. De brandweer zei te vermoeden dat de explosie was veroorzaakt door een defecte oven, maar dat bleek niet te kloppen.

De EOD trof zaterdag een explosieve stof aan in een appartement in het complex, waarop de politie de twee bewoners arresteerde. Zij worden sindsdien verhoord op het politiebureau.

Het explosief werd in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van Groningen onschadelijk gemaakt.