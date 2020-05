Een man is zondagochtend overleden na een schietincident in Amsterdam, meldt de politie. In de buurt van de plaats delict is een brandend voertuig aangetroffen, dat vermoedelijk verband heeft met het incident.

Het incident vond plaats op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waarom.

De recherche is ter plaatse om onderzoek te doen.

Over de identiteit van de overleden man is verder niets bekend.