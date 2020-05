De 29-jarige Amsterdammer die in de nacht van zaterdag op zondag omkwam na een schietincident in Amsterdam-Oost is crimineel Omar Essalih, schrijft Het Parool.

Volgens de krant werd Essalih, die in het criminele circuit bekendstaat als 'Centjes' en 'Omar Soesie', rond 3.30 uur geliquideerd op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan. Er zouden eerder al meerdere aanslagen op hem zijn gepleegd.

De politie wil de identiteit van Essalih niet bevestigen en houdt het in de berichtgeving over het slachtoffer op een 29-jarige Amsterdammer.

Essalih werd onlangs vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland, waarbij hij met vrienden zo'n 118.000 euro zou hebben buitgemaakt. Hij werd wel veroordeeld voor het stelen van een auto in De Pijp en het witwassen van een motor.

In 2018 moest Essalih tien maanden de cel in voor het bezit van twee vuurwapens en pepperspray. Hij deed dat naar eigen zeggen uit zelfbescherming, nadat hij een jaar daarvoor werd beschoten in de Carillonstraat.

De recherche doet zondag nog onderzoek naar het schietincident. In de buurt van de plaats delict is een brandend voertuig met een Duits kenteken aangetroffen, dat vermoedelijk verband heeft met het voorval.