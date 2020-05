Zondag wordt een bewolkte dag met lokaal een enkele bui.

Later in de middag breekt de zon in het noordwesten door. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.

Het kwik stijgt overdag naar 15 tot 18 graden Celsius. Aan zee en op de Wadden is het wat kouder.

Bekijk hier het volledige weerbericht voor jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.