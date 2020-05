In een flatgebouw in Groningen, waar vrijdagavond door een explosie twee personen lichtgewond zijn geraakt, zijn zaterdagavond na een tip mogelijk explosieve stoffen aangetroffen. De politie heeft het pand daarom voor de tweede keer in 24 uur ontruimd. Agenten hebben twee bewoners aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Het is niet bekend wat de bewoners zouden hebben gedaan. De politie schreef eerder op zaterdagavond op Twitter. "De situatie in het pand aan de Wibenaheerd is zodanig verdacht dat de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie, red.) ter plaatse komt. Het hele blok is vanwege deze situatie ontruimd."

Onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk explosief materiaal is en om welk explosief materiaal het gaat. Vrijdagavond vond een explosie plaats in een van de appartementen in de flat. De brandweer zei dezelfde avond nog te vermoeden dat de explosie was veroorzaakt door een defecte oven.

Voor ongeveer vijftig mensen die voorlopig niet hun woning in kunnen, is vervangende woonruimte gezocht. Woningcorporatie Nijestee besloot eerder de gasaansluitingen van de woningen in het complex uit voorzorg af te sluiten. Ook worden de balkons gestut.