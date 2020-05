De politie heeft zaterdagmiddag een 39-jarige man uit Arnhem aangehouden in verband met de tientallen autobranden die de afgelopen weken in de stad woedden, meldt de politie.

Sinds het begin van het jaar heeft Arnhem regelmatig te maken met autobranden. De afgelopen twee weken werden er in de stad ongeveer twintig auto's in brand gezet, meldde de politie vrijdag.

De meeste branden vonden in woonwijken plaats. Volgens de politie leidde dit tot gevaarlijke situaties. Zo moesten er vorige week meerdere appartementen in Arnhem worden ontruimd vanwege de rook die vrij kwam bij een autobrand onder de flat.

Sinds de nacht van donderdag op vrijdag zijn er massaal agenten op de been die kunnen worden ingezet als Mobiele Eenheid (ME) om te surveilleren in Arnhem. Ook werd er politie te paard ingezet.

Rechercheurs van de politie kwamen de verdachte zaterdagmiddag op het spoor, waarna de man meteen is aangehouden. Hij is naar het politiebureau overgebracht en wordt verhoord. Ook is zijn woning doorzocht.

De politie sluit niet uit dat er nog meer arrestaties zullen plaatsvinden. Om die reden gaat de politie de komende tijd ook nog door met surveilleren.