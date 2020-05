Nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een aardbeving plaatsvond in het Groningse Zijldijk, zijn er 92 schademeldingen binnengekomen bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Ter vergelijking: dat is het dubbele van het aantal meldingen dat vorige week zaterdag werd gedaan.

De aardbeving vond plaats op 3 kilometer diepte en had een magnitude van 2.5. "Na inspectie bleek dat er geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig waren", aldus TCMG zaterdagavond.

Dit is de zwaarste aardbeving sinds juni 2019, toen er in Wildrum een beving met dezelfde magnitude werd waargenomen. De zwaarste beving ooit in Groningen was die in Huizinge op 16 augustus 2012.

Sinds jaren negentig meer dan duizend bevingen

De provincie Groningen heeft al jarenlang te maken met aardbevingen als gevolg van de gaswinning in het gebied. Sinds de jaren negentig hebben meer dan duizend aardbevingen in het noorden plaatsgevonden.

Na talloze jaren van strijd door de Groningers - die gebukt gaan onder schade aan hun panden en psychische klachten als gevolg van de aardbevingen - nam het kabinet pas in 2018 een langverwachte beslissing: de gaswinning wordt fors verminderd en moet voor 2030 stilgelegd zijn.

Onduidelijk is echter of de problemen hiermee zijn opgelost: niemand weet welk effect het verminderen van gaswinning zal hebben.